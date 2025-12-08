La provincia de Neuquén cierra el fin de semana largo con un promedio de ocupación superior al 65%, según el relevamiento preliminar del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. El registro contempla únicamente la oferta hotelera habilitada e informada por municipios hasta el momento, y confirma un notable dinamismo turístico en todo el territorio.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves destacó el balance general y subrayó el comportamiento de los distintos destinos. “Estuvimos en la Provincia en general en un 65%. El sur anduvo muy bien, sobre todo Villa la Angostura con la actividad del Cruce, que estuvo superando el 70%. Aluminé superó el 90, con la Fiesta de la Cerveza que se está realizando; Las Termas en un 100%. Caviahue, con la actividad del Caviahue Cocina, hizo que estemos en un 70%. Pero en líneas generales, un 65% en toda la Provincia, cosa que para ser un fin de no tan largo y muy cercano también a las fiestas es más que positivo”, expresó.

En su análisis general, la ministra agregó: “Los niveles de ocupación del fin de semana muestran la fuerza del turismo neuquino y el impacto que tienen los eventos culturales, deportivos y gastronómicos en cada región. Este movimiento sostiene a las economías locales, fortalece la actividad turística y refleja un modelo neuquino que planifica con territorio, diversifica su oferta y potencia el desarrollo regional”.

Movimientos destacados por destino

En San Martín de los Andes, la ocupación alcanzó el 65%, impulsada por la Zona 5 MTB Race, competencia que reunió a corredores en circuitos del Parque Nacional Lanín, Laguna Rosales y Cerro Colorado. En Villa la Angostura, el flujo turístico también fue intenso, con un 70% de ocupación y la presencia de miles de atletas convocados por El Cruce, la tradicional carrera de trail running.

Neuquén capital registró un 50% de ocupación, cifra similar a la de Junín de los Andes, donde actividades de perfil local -como la feria navideña y el encendido del arbolito- generaron un fin de semana positivo para el sector.

Uno de los puntos más altos se dio en Aluminé, que alcanzó un 90% durante el desarrollo del 12° Festival Provincial de la Cerveza Artesanal y la 7° Fiesta Provincial Intercultural Pulmarí, eventos que atrajeron a productores, emprendedores, visitantes y propuestas gastronómicas y culturales de toda la región.

En Caviahue, la ocupación trepó al 70%, motorizada por el primer encuentro Caviahue Cocina-Todo al Fuego, que mantuvo una amplia participación de turistas y extendió su actividad hasta las 22 horas por la gran convocatoria. Copahue, favorecido por la temporada termal, alcanzó el 100%.

En Pehuenia–Moquehue, el 1° Duatlón Tierras Milenarias colaboró para alcanzar un 56% de ocupación.

La actividad turística en el Alto Neuquén se mantuvo estable entre viernes y domingo. En Los Miches y Manzano Amargo, la ocupación promedió el 50%; en Huinganco llegó al 90%; en Las Ovejas al 55%; y en Varvarco al 83%. En El Huecú, la 26° Fiesta Provincial y 28° Fiesta Regional del Criancero aportó un fuerte componente cultural y productivo a la región.