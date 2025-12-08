En las últimas horas el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa sumó un fuerte espaldarazo político de cara a la continuidad de su gestión al frente de la Provincia.

Es que Neuquén Futura y Compromiso Neuquino, espacios conducidos por Santiago Nogueira y Pablo Tomasini, se integraron al Frente Grande que conduce la ministra de Educación de la Provincia, Soledad Martínez, cuyo partido forma parte de la alianza La Neuquinidad que está compuesta por numerosas coaliciones de carácter provincial.



El respaldo político de los partidos en cuestión se dio en un plenario del Frente Grande que se realizó durante el fin de semana.

En el marco del plenario se emitió un documento rubricado por todas las fuerzas presentes en el que se destacó que “frente a un Gobierno nacional que pretende arrasar con el Estado y desentenderse de las provincias, las fuerzas políticas presentes son parte del Gobierno provincial que conduce Rolando Figueroa, que no solo expresa una gestión diametralmente opuesta a la gestión nacional, en tópicos fundamentales, sino un camino en el que los neuquinos queremos aportar desde el compromiso inquebrantable con nuestro país”.

Agregó que se trata de “un compromiso demostrado en estos dos años de gestión que se pueden ordenar las cuentas públicas y darle un funcionamiento racional al Estado como garante de derechos y promotor de desarrollo, con un mensaje constructivo, en un marco democrático, federal y respetuoso de las instituciones”.



Soledad Martínez valoró, “en primer lugar el momento histórico del que somos todos parte como integrantes de La Neuquinidad; Rolando dice este no es un desafío de partidos, es un desafío generacional y todos nosotros en alguna medida, con matices, somos parte de esa generación que tomó el guante”.



Agregó que “lo más interesante de lo que está pasando hoy es que nosotros damos una muestra extraordinaria de madurez política para construir, de lo que tenemos cada uno de nosotros, un espacio grande que tiene más vocación de extenderse en el territorio y de representar desde nuestras microidentidades, eso que decimos y que nos que nos llena el corazón que es el campo nacional y popular”.