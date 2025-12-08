Hallaron el cuerpo del hombre que fue arrastrado por la corriente

El operativo de búsqueda que llevan adelante desde este domingo, cuando un hombre se tiró al río en el sector conocido como La Puntilla, en Allen, para salvar a un nene que se ahogaba, terminó este lunes el desenlace más doloroso. Fue encontrado el cuerpo del hombre de 34 años. El hallazgo fue confirmado por una familiar directa de la víctima.

Un rescate desesperado que terminó en tragedia

El hecho ocurrió en la zona conocida como El Arroyón, también identificada por los vecinos como La Puntilla, en jurisdicción de Allen. Testigos indicaron que el menor pedía ayuda y estaba en riesgo dentro del cauce. El hombre, que vivía en Neuquén y era oriundo de Sierra Grande, se lanzó de inmediato para asistirlo.

El niño logró ser puesto a salvo, pero el adulto fue arrastrado por la fuerte corriente y desapareció de la superficie. Desde ese momento comenzó un despliegue de búsqueda en distintos sectores del río.

Un rastrillaje complejo desde el primer momento

Durante la tarde del domingo trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil, que cubrieron varios puntos del río hasta que la caída de la noche obligó a suspender las tareas por falta de visibilidad.

Este lunes por la mañana, el operativo se retomó con un equipo ampliado y embarcaciones que permitieron acceder a zonas profundas y de difícil ingreso. Se sumaron Prefectura Naval, buzos de la Policía de Río Negro y Neuquén, además del acompañamiento de decenas de familiares que siguieron de cerca los trabajos.

Hallazgo en una zona de gran profundidad

Poco después de las 11, uno de los buzos divisó un bulto a varios metros de profundidad, en un área complicada por ramas sumergidas y la fuerza del agua. Tras una extracción difícil, el cuerpo fue recuperado y posteriormente reconocido por la familia.

Se aguardan las comunicaciones oficiales, mientras se realizan las gestiones para el traslado del cuerpo hacia Sierra Grande.