Una venta a la vista de todos activó el operativo

Chos Malal fue escenario de un procedimiento clave en la lucha contra el narcomenudeo. Según informó la Policía del Neuquén, un agente que estaba de franco advirtió en la vía pública movimientos compatibles con la venta ilegal de estupefacientes. La situación ocurrió en distintos puntos de la ciudad y permitió iniciar una intervención que terminó con un hombre detenido.

El caso fue derivado de inmediato a la División Antinarcóticos local, que venía desarrollando actuaciones desde el 24 de noviembre. En poco más de una semana, los investigadores lograron reunir los elementos necesarios para que la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción autorizara una diligencia judicial.

El “delivery” quedó expuesto: cocaína lista para su comercialización

De acuerdo con lo informado, el sospechoso realizaba entregas bajo la modalidad de “delivery”, desplazándose por la ciudad y concretando ventas en distintos horarios. Durante la intervención se secuestró clorhidrato de cocaína con un valor estimado de medio millón de pesos, además de una suma importante de dinero en efectivo.

El hombre, mayor de edad, fue demorado y trasladado a la Comisaría 24 para los trámites judiciales correspondientes.

Intervención coordinada entre Policía y Fiscalía

En el procedimiento participaron ocho efectivos y dos móviles de la División Antinarcóticos de Chos Malal. La Fiscalía de Narcocriminalidad ordenó la diligencia en base a las pruebas reunidas y coordinó las actuaciones.

Un golpe al microtráfico y un mensaje hacia la comunidad

El operativo se convirtió en un avance significativo contra el microtráfico en el norte neuquino y refleja el trabajo sostenido entre la Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal. Las autoridades remarcaron que este tipo de intervenciones permite frenar modalidades de distribución que se camuflan en la vida cotidiana y afectan directamente a los barrios de la región.