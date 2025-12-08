El secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén, Fernando Schpoliansky, aseguró que el programa Capital Navideña —que se lanza por primera vez este año— tendrá un efecto económico “determinante” para la ciudad. Según estimaciones oficiales, el movimiento generado por las actividades culturales, gastronómicas, deportivas y comerciales alcanzará los $75.000.000 durante las casi tres semanas que durará la agenda de diciembre.

En diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550 el funcionario explicó que la iniciativa busca replicar la estrategia que aplican grandes ciudades del mundo, donde la Navidad funciona como un motor para la economía urbana: embellecimiento de vidrieras, aumento del turismo, eventos masivos y consumo asociado a la temporada.

Desde esta noche, con el encendido del pino navideño en el monumento a San Martín y la presentación de tres coros, comenzará una grilla que incluirá Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores en versión navideña; la Misa Criolla con la Orquesta Sinfónica; sorteos infantiles; la carrera “Navidad Kids”; y un pesebre viviente con participación de distintos credos.

Schpoliansky remarcó que el objetivo central es respaldar la activación del consumo y acompañar al comercio local en un contexto económico complejo. Por eso, además de las cámaras empresarias, el municipio articuló acciones con la Asociación Hotelera y Gastronómica, CALF y la Fundación del Banco Provincia. Los restaurantes ofrecerán platos tradicionales de la época y los hoteles lanzarán descuentos para visitantes, con la meta de posicionar a la ciudad como destino turístico durante diciembre.

Entre las medidas de apoyo directo, la municipalidad asistirá a los locales que participen del concurso a la mejor vidriera navideña, incluso brindando asesoramiento para el diseño y la ornamentación. El premio mayor será un equipo de paneles solares para promover la reconversión energética en el comercio ganador. “Todos están involucrados: se trata de fortalecer el entramado productivo y comercial de la ciudad”, planteó el funcionario.

El cálculo de los $75.000.000 surge de estimaciones sobre mayor actividad hotelera y gastronómica, aumento del movimiento comercial y afluencia de público a las diferentes propuestas. “Es un impacto conservador”, dijo Schpoliansky, quien destacó que Neuquén suma mil nuevas licencias comerciales este año y más de 15 mil comercios habilitados. A eso se agrega el peso económico de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, que suelen atraer a miles de personas.

En un contexto de consumo retraído, el municipio apuesta a “encender la chispa de la economía” con eventos familiares y participación activa del sector privado. “Todo lo que podamos hacer desde el Estado para impulsar la actividad hay que hacerlo”, sintetizó Schpoliansky.

Recaudación

