Una joven de 17 años denunció haber sido abusada tras ser drogada en un boliche: quedó embarazada

Una noche que terminó en pesadilla

Lo que comenzó como una salida a bailar en un boliche de Cipolletti terminó en una situación desgarradora. Una joven de 17 años denunció haber sido víctima de un abuso sexual luego de que, presuntamente, le colocaran una sustancia en su bebida.

La adolescente recuerda muy poco de lo ocurrido. Apenas que salió del local junto a su prima, que luego fue llevada a otro domicilio y que al día siguiente amaneció descompuesta, con vómitos y malestar.

Un video clave para la causa

La madre de la víctima logró generar un video estremecedor. En él, el principal sospechoso —un hombre de 28 años— admite haber tenido relaciones sexuales con la joven, aunque asegura no recordar detalles de lo sucedido.

Esa grabación, que ya está en manos de la Justicia, se convirtió en una prueba central.

“El consentimiento está viciado y lo que ocurrió constituye un abuso sexual con acceso carnal”, explicó el abogado querellante, Michel Rischmann.

Un embarazo en medio del dolor

Hoy la víctima transita un embarazo de aproximadamente ocho semanas. Se ordenó una prueba de ADN para confirmar si el imputado es el padre. La noticia incrementa aún más la conmoción, al exponer las graves consecuencias de aquella noche.

Sospechas y nuevas líneas de investigación

La Justicia también investiga a otras dos personas. Una de ellas es la prima de la víctima, que según los testimonios estuvo con ella durante la noche, pero hasta ahora no brindó información clara.

Además, se analiza la posible participación de una tercera persona, quien podría haber colocado la sustancia en la bebida de la joven.

“El abuso estaría casi confirmado en el video grabado por la madre. Resta determinar la responsabilidad de las otras personas”, agregó Rischmann.

Una ciudad golpeada

El caso, caratulado como “abuso sexual con acceso carnal”, generó una ola de indignación en Cipolletti. La investigación busca esclarecer qué ocurrió en aquella noche de julio, mientras la familia de la víctima exige justicia en medio de un dolor profundo.