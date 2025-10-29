Figueroa destacó el potencial energético de Neuquén ante el nuevo canciller

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió con el flamante canciller argentino Pablo Quirno antes de emprender una gira por Brasil. Durante el encuentro, dialogaron sobre las oportunidades para fortalecer la exportación de gas neuquino hacia el sur del país vecino, en el marco de una estrategia de integración energética regional.

Figueroa destacó que Neuquén se ha consolidado como una provincia reconocida en el mundo por su potencial energético. En este sentido, sostuvo que el desafío inmediato es “llevar nuestra energía al mundo” y convertir ese desarrollo en mejores condiciones de vida para los neuquinos y para todo el país.

La reunión con Quirno se produjo horas antes del viaje oficial del mandatario provincial a Brasil, donde encabezará una agenda de trabajo orientada a la promoción de recursos energéticos, turísticos y productivos. El objetivo es posicionar a Neuquén como un polo estratégico de desarrollo sustentable y como proveedor confiable en materia de gas natural.

Durante el encuentro, Figueroa felicitó al nuevo canciller argentino por su designación y expresó su disposición a trabajar conjuntamente en la apertura de nuevos mercados internacionales. “Queremos abastecer con nuestro gas al sur de Brasil”, remarcó el gobernador, aludiendo a las posibilidades de expansión que ofrece el yacimiento Vaca Muerta.

Por su parte, Pablo Quirno agradeció las felicitaciones y aseguró que desde la Cancillería Argentina se brindará apoyo a Neuquén y al resto de las provincias para fortalecer las inversiones extranjeras y el comercio internacional. “Vamos a acompañar a las provincias para que puedan aumentar sus exportaciones y atraer más inversiones del mundo”, expresó el funcionario nacional.

Con esta agenda, el gobierno neuquino busca consolidar su rol estratégico en el mapa energético del país y avanzar en acuerdos bilaterales que impulsen la producción, la exportación y la generación de empleo vinculada a los recursos naturales.