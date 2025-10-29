Una camioneta perdió el control y chocó contra un furgón en la Ruta Nacional 22

En las primeras horas de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 960, en jurisdicción de Choele Choel. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y, según informaron desde la Policía de Tránsito, no se registraron víctimas, solo daños materiales. El siniestro fue una colisión lateral por rozamiento entre un furgón Ford, perteneciente a la empresa Blach Express, y una camioneta Nissan Frontier.

El subcomisario Gastón Arroyo, de la Zona Tránsito, detalló que el furgón era conducido por un hombre que viajaba desde Choele Choel hacia Bahía Blanca, mientras que la camioneta era manejada por otro hombre que provenía de San Cayetano, en la provincia de Buenos Aires con destino a Gobernador Duval en La Pampa. De acuerdo con los primeros peritajes, el accidente se habría originado cuando la camioneta sufrió un desperfecto mecánico en el neumático delantero del lado del conductor, lo que provocó que su conductor perdiera el control del vehículo e impactara de manera lateral con la puerta del furgón.

Tras el siniestro, ambos vehículos quedaron detenidos sobre la banquina, sin obstaculizar el tránsito, y se aguardó la llegada del servicio de grúa para su remoción. Personal policial trabajó en el lugar para garantizar la seguridad de la zona y realizar las pericias correspondientes. A los dos conductores se les practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo en ambos casos.