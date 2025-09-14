Un hombre fue demorado por la Policía tras ser perseguido por vecinos

A solicitud de la Comisaría N°52, personal policial se constituyó en el lugar tras un disturbio en la vía pública. Al arribar, se entrevistó a la víctima, un hombre de 30 años, quien relató que al ingresar a un local comercial dejó su camioneta estacionada sin seguro en la intersección de calle Honduras y Perú.

Al regresar, notó que una de las puertas traseras estaba abierta y que faltaban dos mochilas negras. Junto a sus vecinos, se dirigió hacia el barranco por Peatonal 14, donde encontraron al sospechoso con los objetos. Según se informó, el hombre arrojó las pertenencias al notar su presencia y fue perseguido por los vecinos, quienes intentaron agredirlo físicamente. El sospechoso se resguardó en el interior de una camioneta hasta la llegada del personal policial.

En el lugar, se procedió a la demora del individuo, que fue golpeado por algunos vecinos. Se informó que el hombre tiene múltiples antecedentes y vive en situación de calle, siendo frecuentemente demorado por hechos similares.

Horas más tarde, y conforme a lo dispuesto por la fiscalía de robos y hurtos, el sospechoso fue notificado de su libertad.