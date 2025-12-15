Con la llegada de la Navidad, los gastos familiares vuelven a estar en el centro de la escena. Un reciente relevamiento indicó que la canasta navideña 2025 registró aumentos más moderados que la inflación, con variaciones dispares entre alimentos, decoración y regalos.

Según un informe de la consultora Focus Market, el costo total de los productos típicos de las fiestas subió un 27% en comparación con 2024, un incremento inferior a la inflación anual estimada por analistas del Banco Central. En este contexto, las promociones y los descuentos continúan siendo determinantes en las decisiones de compra.

Decoración: subas acotadas y algunos productos más baratos

La decoración navideña aumentó en promedio un 12% interanual. Entre los artículos con mayores incrementos se destacan los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces LED cálidas (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%).

Sin embargo, también se registraron bajas de precios en algunos productos, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). En total, el costo de los ocho artículos relevados pasó de $377.504 en 2024 a $423.955 en 2025.

Cena de Nochebuena: los alimentos que más subieron

En el rubro alimenticio, los mayores aumentos se observaron en productos tradicionales de la mesa navideña. La torta española de frutos secos lideró las subas (+47%), seguida por el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%).

En contraste, algunos artículos mostraron incrementos más moderados, como el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%). En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 a $95.401.

Regalos: indumentaria, juguetes y electrodomésticos

El rubro de regalos también mostró subas, aunque por debajo de la inflación. En particular, la indumentaria y el calzado aumentaron 14,1% entre enero y noviembre, posicionándose como uno de los sectores con menor crecimiento de precios, impulsado por la acumulación de stock y la competencia de productos importados.

En el caso de los juguetes, referentes del sector señalaron que existen precios muy accesibles, con opciones desde $3.000, debido a márgenes ajustados y una fuerte competencia.

Por último, los electrodomésticos registraron una baja promedio del 25% en lo que va del año, influenciados por la apertura de importaciones y la reducción de impuestos, lo que permitió que algunos productos cuesten hasta la mitad que hace dos años.

De esta manera, la Navidad 2025 llega con un escenario de precios más contenidos, donde la planificación y la búsqueda de ofertas se consolidan como claves para cuidar el bolsillo.