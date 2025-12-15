El Ministerio de Educación de Neuquén pondrá en marcha el Recreo Educativo de Verano, una iniciativa pensada para acompañar a alumnos que terminan la primaria y comenzarán la escuela secundaria en 2026. La propuesta se desarrollará del 2 al 23 de febrero, en los días previos al inicio del ciclo lectivo, y apunta a reforzar aprendizajes clave en un formato cuidado y atractivo.

En diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550, la coordinadora de Políticas Socioeducativas, Amalín Temi, explicó que se trata de “una serie de talleres y clases planificadas” destinadas exclusivamente a quienes egresaron de séptimo grado. “La idea es que puedan empezar el trayecto por la secundaria con un poco más de fuerza, más seguridad y mejores herramientas”, señaló.

Las actividades se dictarán en escuelas primarias de toda la provincia, en articulación con los Centros de Iniciación Artística (CIA/FIA), y tendrán una duración de dos horas diarias, de 18 a 20. Durante los 14 días de cursado, los estudiantes trabajarán contenidos de Lengua y Matemática, y participarán también de talleres artísticos como música, teatro o artes visuales, que se realizarán especialmente los días miércoles.

Clases de verano:

“El nombre mantiene la idea del recreo, pero es importante aclarar que es un recreo educativo: no son talleres sin contenido, sino actividades pedagógicas pensadas para reforzar áreas fundamentales”, remarcó Temi. Según explicó, el año pasado la experiencia tuvo buena convocatoria inicial, pero este verano se sumaron mejoras para incentivar la continuidad, como la incorporación de propuestas artísticas y un regalo educativo para quienes tengan asistencia perfecta, pensado como una herramienta útil para el secundario.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera online a través de los formularios disponibles en la página y redes del Ministerio de Educación. Hay tiempo para anotarse hasta el 20, tanto para estudiantes como para docentes interesados en dictar los talleres.

