Conductor quedó demorado por maniobra peligrosa y poner en riesgo a ciclistas

Un conductor fue demorado este domingo en Cutral Co tras protagonizar una maniobra peligrosa en plena carrera ciclística organizada por el municipio, que se desarrollaba sobre la Ruta 17.

De acuerdo con lo informado por la organización, el automovilista, a bordo de un Hyundai, en lugar de detenerse en la banquina para permitir el paso del pelotón de ciclistas, se cruzó de carril y avanzó de contramano en medio de los vehículos de apoyo. La situación generó un fuerte malestar y preocupación, ya que puso en riesgo a los competidores.

“Debió quedarse en la banquina y esperar que pase el pelotón, pero en vez de eso, se metió contramano”, explicaron desde el municipio al dar detalles de lo ocurrido.

El conductor continuó su marcha pese a los intentos de los motociclistas del SEM de detenerlo, lo que derivó en una persecución policial. Finalmente, el vehículo fue interceptado en calle Challiol y Poma, en el barrio Pueblo Nuevo, donde efectivos demoraron al ocupante.

Durante el operativo, un motorista policial sufrió una lesión en una mano. El rodado fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de la justicia.