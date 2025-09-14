¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 14 de Septiembre
Qué informaron los médicos

Thiago Medina: nuevo parte médico tras su accidente en moto en Moreno

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado tras sufrir un grave accidente en moto en Moreno. Este domingo se difundió un nuevo parte médico con información sobre su estado de salud y evolución.

Por Redacción

Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 20:34
El estado de salud de Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente en moto, continúa siendo delicado, según los últimos detalles difundidos en el programa Infama de América TV.

La información médica más reciente indica que el joven permanece internado con pronóstico reservado, aunque se observan “leves mejorías”.

La periodista Pilar Smith, encargada de actualizar la situación en el programa conducido por Marcela Tauro, señaló: “Aseguran que sigue en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías respecto al día de ayer. Igualmente, sigue en estado crítico.

Por su parte, el periodista Oliver Quiroz, desde el entorno de Thiago, destacó que la familia prefiere mantener un bajo perfil y no convertir la situación en un show mediático, solicitando cadenas de oración por la pronta recuperación del joven.

En tanto, según informaron en TN, el exparticipante del reality presentó leves signos de mejoría con respecto al sábado, aunque continúa bajo estricta observación médica.

