Centenario: un hombre fue demorado tras intentar robar mochilas de una camioneta

Un hombre de 29 años fue demorado este viernes por la Policía en Centenario, luego de ser señalado como autor de un intento de hurto de pertenencias desde una camioneta estacionada.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas del 13 de septiembre, cuando un vecino denunció que, al regresar de hacer compras, encontró una de las puertas traseras de su vehículo abierta en la esquina de Honduras y Perú. Al revisar el interior, constató la falta de dos mochilas negras.

El damnificado, con ayuda de otros vecinos, inició una recorrida por la zona y logró ubicar en Peatonal 14 a un hombre junto a los objetos sustraídos. Al advertir que había sido descubierto, el sujeto arrojó las mochilas e intentó escapar, pero fue perseguido. En medio de la tensión, se resguardó dentro de una camioneta para evitar ser agredido.

Minutos más tarde, personal de la Comisaría N°52 llegó al lugar y procedió a la demora del individuo, quien quedó a disposición de la justicia.