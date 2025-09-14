Neuquén impulsa un fortalecimiento histórico de la educación

El Gobierno de Neuquén avanza con una inversión inédita para consolidar el sistema educativo provincial. Entre 2024 y el primer semestre de 2025 se destinaron 40.535 millones de pesos para garantizar la permanencia de estudiantes en la escuela, cifra muy superior a los 1.685 millones invertidos en 2023.

En apenas un año y medio de gestión se crearon 73.062 horas cátedra y más de 2.000 cargos docentes, junto con un incremento acumulado en partidas escolares que refleja el esfuerzo financiero:

+275% en gastos de funcionamiento.

+125% en talleres de escuelas técnicas.

+277% en comedores.

+403% en refrigerios.

Además, se sumó un 15% adicional para el desarrollo profesional docente.

El gobierno provincial no solo cubrió la demanda ordinaria del sistema, sino que también puso en marcha la totalidad de los cargos y horas necesarias para implementar los diseños curriculares completos de los niveles Inicial y Secundario. La meta: reducir la deserción escolar y fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes.

El contraste con la gestión anterior es evidente: en los dos años previos se habían creado 1.356 cargos, mientras que en la actual administración ya se contabilizan 2.074 cargos y 25 auxiliares de servicio. Respecto a horas docentes, el salto fue aún mayor: de 11.037 aprobadas en 2023 a 73.062 en 2024/primer semestre 2025, de las cuales 33.146 se destinaron a la Educación Secundaria.

La inversión también se enfocó en la nutrición estudiantil. Solo en comedores y refrigerios se destinaron más de 21.000 millones de pesos, beneficiando a 196.200 estudiantes.

El refuerzo presupuestario alcanzó a todas las modalidades: