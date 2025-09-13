El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén el domingo 14 de septiembre. Se esperan jornadas frescas en la madrugada y la mañana, con un progresivo aumento de temperaturas hacia la tarde. El cielo se presentará entre parcialmente y mayormente nublado en la mayoría de las localidades, con vientos leves a moderados desde distintos sectores.

Neuquén Capital

En la capital provincial, la madrugada comenzará con 8 grados y cielo parcialmente nublado, con viento del sudoeste de 13 a 22 km/h. Durante la mañana, la temperatura descenderá a 4 grados, con condiciones similares y viento leve del oeste. Por la tarde, el clima mejorará con cielo algo nublado y máxima de 20 grados, acompañado de viento del noreste de hasta 22 km/h. La noche se mantendrá ligeramente nublada con 14 grados y brisas suaves desde el oeste.

Zapala

En Zapala, la madrugada tendrá 6 grados y cielo parcialmente nublado, con viento moderado del oeste. Por la mañana, se prevé una baja de temperatura hasta 3 grados y cielo mayormente cubierto. Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 13 grados con nubosidad variable y viento del noroeste. La noche cerrará con 14 grados y leve viento del oeste.

San Martín de los Andes

El SMN anticipa para San Martín de los Andes una madrugada con 1 grado y cielo mayormente nublado. Durante la mañana, la mínima descenderá a -1 grado, manteniendo la nubosidad y viento leve del oeste. En horas de la tarde, la máxima llegará a 12 grados, con viento del noroeste. La jornada finalizará con 7 grados y condiciones mayormente nubladas.

Chos Malal

En Chos Malal, el domingo comenzará con 6 grados y cielo parcialmente nublado, con viento del oeste. La mañana descenderá a 3 grados bajo condiciones similares. Por la tarde, se prevén 13 grados con cielo parcialmente cubierto y viento del noroeste. La noche se mantendrá ligeramente nublada, con una temperatura estable de 13 grados y viento casi calmo del sudoeste.