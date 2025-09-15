Robaron un kiosco con un arma de juguete: los detuvieron

Un kiosco de Zapala se convirtió en el escenario de un violento robo, que cometieron tres jóvenes que, utilizando un arma de juguete, amenazaron a la empleada y se llevaron cigarrillos, bebidas y dinero en efectivo.

Todo ocurrió en la madrugada del sábado, en un local ubicado en la calle Colón. La policía logró identificar a dos de los tres muchachos, que fueron detenidos.

Se llevaron una suma mayor a $700.000, 10 cajas de cigarrillos, botellas de gin, un teléfono celular y un posnet. Tras acopiar toda esa mercadería, huyeron corriendo por la calle Colón.

Allanamientos múltiples

Una investigación permitió individualizarlos, y en sendos allanamientos secuestraron la réplica de juguete, las prendas que vestían durante el asalto y otras cosas de interés para la causa.

Se los acusó de “robo agravado por el uso de arma de utilería, en poblado y en banda”. Como no tenían antecedentes, se les designó una medida cautelar, para que durante el proceso que se inició tras la creación de la causa no intenten mantener contacto alguno con el comercio.