San Martín de los Andes se convirtió en el epicentro de una nueva apuesta dramática de la mano de "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", la esperada serie protagonizada por Eugenia "China" Suárez. La producción, que promete ser un thriller romántico lleno de misterio y giros inesperados, desembarca el 19 de noviembre en exclusiva en Disney+. La trama, ambientada en la Patagonia, busca cautivar a la audiencia con su intrincada mezcla de venganza, secretos y pasión, en un escenario tan imponente como enigmático.

La historia sigue a Letizia, interpretada por Suárez, una mujer extranjera que llega a una pequeña ciudad neuquina con la intención de casarse con un empresario local influyente. Sin embargo, detrás de su aparente dulzura se esconde un oscuro plan de venganza, gestado a partir de un pasado marcado por injusticias y dolor.

Letizia, quien se gana la confianza de los habitantes del pueblo, comienza a ejecutar una serie de crímenes brutales que desatan una espiral de misterio y tensión. En un lugar donde las apariencias engañan y los secretos son moneda corriente, la protagonista se convierte en el eje central de una historia cargada de intriga.

San Martín de los Andes, el escenario del thriller

Lo que hace aún más interesante a la serie es su imponente localización. Hija del fuego fue filmada principalmente en San Martín de los Andes, con su paisaje patagónico como telón de fondo. El majestuoso entorno natural de la región se integra perfectamente con el tono sombrío y misterioso de la trama, otorgándole una atmósfera única a cada escena. Además, la serie incluye locaciones de Buenos Aires, lo que enriquece aún más la diversidad de paisajes y ambientes en los que se desarrollan los eventos.

En las primeras imágenes de la producción, que fueron recientemente reveladas, se puede apreciar la impresionante belleza de la naturaleza de la Patagonia, que se entrelaza con los momentos de tensión dramática que protagonizan los personajes. Los paisajes de San Martín de los Andes no solo aportan espectacularidad visual, sino que también refuerzan la sensación de aislamiento y de secretos escondidos en una comunidad que parece tranquila, pero que en realidad está llena de intrigas.

Un elenco de lujo y un guión cautivante

La serie no solo destaca por su imponente locación, sino también por su talentoso elenco. Junto a la China Suárez, Hija del fuego cuenta con la participación de reconocidos actores como Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido, Jerónimo Bosia, Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua. Cada uno de ellos interpreta a personajes complejos, que aportan nuevas capas de misterio y tensión a la historia.

El guion, escrito por Leandro Calderone, profundiza en los aspectos psicológicos de sus personajes, mientras que la dirección de Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez garantiza una narrativa dinámica llena de giros inesperados. La serie contará con 22 episodios de 30 minutos cada uno, manteniendo la intensidad narrativa a lo largo de toda la temporada.

Una historia de venganza y secretos

El concepto de la venganza y la intriga son los pilares de Hija del fuego: la venganza de la bastarda. La serie juega con los límites de la moralidad, mientras Letizia teje su red de venganza y se enfrenta a las complicadas relaciones amorosas que surgen en el proceso. Las primeras imágenes dejan entrever no solo el misterio, sino también las complejas relaciones emocionales que exploran los personajes, especialmente el vínculo romántico que se entrelaza con los oscuros secretos de la trama.

El rodaje de la serie finalizó en agosto de 2024, y los fanáticos de la China Suárez y del género dramático ya cuentan los días para el estreno en Disney+, que promete ser uno de los grandes lanzamientos de la temporada. Hija del fuego tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las series más comentadas del año, con su intrigante historia, sus impresionantes locaciones y un elenco de lujo que promete mantener a la audiencia cautiva episodio tras episodio.

Con su estreno confirmado para el 19 de noviembre, Hija del fuego se perfila como una de las producciones más esperadas de la plataforma, un thriller romántico que no solo explora la venganza, sino también las profundas motivaciones humanas que guían las decisiones más osadas y arriesgadas.

MIRÁ EL TRAILER: