Falsificaba licencias de conducir en la Municipalidad de Zapala: lo echaron y lo denunciaron penalmente

La Municipalidad de Zapala atraviesa un escándalo interno tras descubrirse que un empleado de la Dirección de Seguridad Vial falsificó licencias de conducir a su nombre y para terceros, eludiendo todos los controles y requisitos legales.

El agente, identificado como D.N.C., desempeñaba su función entre julio de 2021 y julio de 2023 y contaba con autorización como instructor habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Esto le permitió acceder a los sistemas oficiales y generar de manera irregular carnets para vehículos de todas las categorías, incluyendo motos, maquinaria pesada y vehículos de emergencia.

La irregularidad fue detectada en febrero durante una actualización de los listados de choferes. Se descubrió que el empleado poseía licencias de las categorías A, B, C, D, E y G, lo que levantó sospechas inmediatas. Una investigación interna confirmó que D.N.C. había omitido los exámenes teóricos y prácticos, los cursos obligatorios, el psicofísico y el pago de aranceles correspondientes.

A pesar de que la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD) sugirió una sanción leve de 30 días de suspensión sin goce de sueldo, el intendente Koopmann resolvió la cesantía definitiva, formalizada mediante la Resolución 1847 del 28 de agosto, en base al artículo 22 del Estatuto del Empleado Municipal.

La secretaria de Gobierno, Belén Aragón, confirmó que el agente tuvo la oportunidad de ejercer su defensa, pero “nunca se presentó a declarar durante la investigación”.

Además de la expulsión, el municipio presentó una denuncia penal en la fiscalía y notificó a la ANSV para que se anulen las licencias falsificadas. La secretaria Aragón remarcó: “La orden del intendente Koopmann es ser implacables con quienes cometen cualquier tipo de irregularidad en su rol de servidor público y en el uso de los bienes del Estado municipal”.

Las autoridades aseguraron que reforzarán los controles internos para evitar que situaciones de este tipo se repitan.