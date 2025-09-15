Otro posible femicidio en Neuquén: una mujer de 36 apareció muerta a balazos y la Justicia busca a su ex

Un crimen que sacude a Neuquén

La violencia golpea otra vez con fuerza en la provincia. Una mujer de 36 años fue encontrada asesinada dentro de su vivienda en Colonia Rural Nueva Esperanza, en la zona noroeste de la capital neuquina. El hallazgo fue realizado por un familiar que, preocupado por no tener noticias desde hacía varios días, decidió acercarse a la casa y se topó con la escena más dolorosa.

"No está confirmado, pero el caso está siendo investigado como un posible femicidio", dijeron fuentes policiales.

Disparos y heridas que no dejan dudas

Los peritos confirmaron que la víctima tenía al menos dos impactos de bala en el abdomen y además lesiones superficiales compatibles con arma blanca. Los investigadores trabajan en el lugar para reconstruir lo ocurrido y ya se habla de un posible femicidio.

La Justicia investiga y buscan a su expareja

Fuentes policiales confirmaron que la mujer había denunciado previamente situaciones de violencia por parte de su pareja. Aunque en su momento se dictaron medidas de restricción, luego fueron levantadas. Ahora, la expareja de la víctima está en la mira y es intensamente buscada por la Justicia.

"Hace poco se había concluido con esa acción judicial", explicó sobre las medidas de protección tras las denuncias, a La Red Neuquén el comisario, Juan Carlos Barroso.

Una bronca que crece

La noticia generó conmoción e indignación en toda la comunidad neuquina. Otra mujer asesinada en circunstancias que podrían haberse evitado. Otra familia destrozada.