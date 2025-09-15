Se rompió una tribuna en pleno partido de futbol infantil y a una mamá le cayó un tablón en la cabeza

Un accidente que pudo terminar peor

Lo que este domingo debía ser una jornada de disfrute en la Liga Municipal de Fútbol Infantil de Centenario, terminó en un hecho que encendió las alarmas. Durante un partido en la cancha de la Chacra, ubicada en Acceso De Nevares y Celina Cichero, una de las tribunas de madera cedió y un pesado tablón cayó sobre la cabeza de una mamá que estaba mirando a su hijo jugar.

La mujer quedó aturdida y debió ser asistida por otros padres. Como en la ambulancia del predio solo había personal de enfermería y no médicos, ella misma decidió trasladarse hasta una clínica privada en la capital, donde fue atendida en la guardia. Allí confirmaron un fuerte golpe con inflamación y le indicaron reposo y analgésicos.

Reclamos que no fueron escuchados

Lo más grave es que no se trató de un hecho aislado. Según los propios padres, ya habían reclamado reparaciones en la tribuna días atrás, incluso después de que otra nena sufriera un golpe por el mal estado de la estructura. Señalaron que las maderas estaban flojas y que faltaban tornillos en varias uniones.

Indignación de las familias

El tablón que impactó a la mujer pudo haber herido a una beba y a otra nena que estaban a centímetros. La bronca de las familias es total: exigen que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad en las canchas donde cada fin de semana cientos de chicos y padres se reúnen.