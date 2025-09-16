Brutal choque en el Cañadón de las Cabras: un ciclista herido y demoras con más de un kilómetro de autos

La mañana comenzó con sirenas

Eran las 7 de la mañana cuando un Fiat Uno verde chocó contra una bicicleta en la peligrosa curva del Cañadón de las Cabras, sobre la Ruta 7, justo a la salida del nudo vial, en la mano que va de Centenario hacia Neuquén.

El impacto dejó al ciclista tendido en el suelo y su bicicleta totalmente destruida debajo del puente. La imagen encendió la indignación de quienes pasaban por la zona.

El ciclista, herido pero consciente

Dos ambulancias del SIEN llegaron rápidamente y asistieron al joven ciclista, que terminó con un hombro dislocado y heridas en la zona intercostal. Aunque estaba consciente, debió ser inmovilizado mientras se resolvía su traslado a un hospital.

El auto, con el frente destrozado

El Fiat Uno quedó detenido a unos 50 metros, con las balizas encendidas y el frente izquierdo dañado. Según informó la Policía, la bicicleta circulaba en contramano y al intentar cruzar de carril fue embestida de frente.

Según el relato policial, el conductor aseguró que intentó frenar, pero venía rápido y no alcanzó a esquivar al ciclista, que terminó golpeando incluso contra el techo del vehículo.

Tránsito colapsado y enojo de los automovilistas

Desde las 6:30 ya había motos de la Policía en el lugar ordenando el paso y pidiendo bajar la velocidad. Aun así, el tránsito se redujo a una sola mano y las demoras fueron inevitables: se formó una fila de casi un kilómetro rumbo a Neuquén.

Los conductores, cansados de los mismos problemas en la Ruta 7, no ocultaron su malestar. Una vez más, la rutina de miles quedó atrapada en el caos que genera la peligrosidad de este tramo.