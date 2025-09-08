¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 08 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
SINIESTRO VIAL

Así evoluciona el herido más grave del vuelco en la Ruta 40

El hombre que había sido trasladado de urgencia permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de San Martín de los Andes. El siniestro ocurrió el domingo en la Ruta 40 a la altura de San Ignacio. Otras dos personas heridas ya fueron dadas de alta.

Por Redacción

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 14:28
PUBLICIDAD
El vuelco ocurrió el domingo a la altura del paraje San Ignacio.

El vuelco ocurrido este domingo en la Ruta Nacional 40, a unos cinco kilómetros del ingreso al paraje San Ignacio, continúa generando preocupación por el estado de salud de una de las tres personas heridas en el siniestro.

Se trata de Damián, quien debió ser trasladado de urgencia al hospital de San Martín de los Andes por la gravedad de las lesiones sufridas. Este lunes, el parte médico confirmó que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde se encuentra consciente, estable y con evolución favorable, aunque su estado sigue siendo reservado.

En el accidente, una camioneta volcó y dejó tres heridos: dos fueron atendidos en el lugar y se encuentran fuera de peligro, mientras que Damián fue derivado debido a la complejidad de su cuadro.

Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos sanitarios intervinieron en el operativo, trabajando de manera coordinada para asistir a las víctimas y garantizar la seguridad en la zona del siniestro.

Las causas del accidente aún están bajo investigación, mientras se aguarda un nuevo parte médico en las próximas horas sobre la evolución de Damián.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD