Así evoluciona el herido más grave del vuelco en la Ruta 40

El vuelco ocurrido este domingo en la Ruta Nacional 40, a unos cinco kilómetros del ingreso al paraje San Ignacio, continúa generando preocupación por el estado de salud de una de las tres personas heridas en el siniestro.

Se trata de Damián, quien debió ser trasladado de urgencia al hospital de San Martín de los Andes por la gravedad de las lesiones sufridas. Este lunes, el parte médico confirmó que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde se encuentra consciente, estable y con evolución favorable, aunque su estado sigue siendo reservado.

En el accidente, una camioneta volcó y dejó tres heridos: dos fueron atendidos en el lugar y se encuentran fuera de peligro, mientras que Damián fue derivado debido a la complejidad de su cuadro.

Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos sanitarios intervinieron en el operativo, trabajando de manera coordinada para asistir a las víctimas y garantizar la seguridad en la zona del siniestro.

Las causas del accidente aún están bajo investigación, mientras se aguarda un nuevo parte médico en las próximas horas sobre la evolución de Damián.