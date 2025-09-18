Impactante caravana sanitaria y policial: trasladaron a dos hermanos con quemaduras graves a Roca

Un dramático operativo sanitario y policial se desplegó en la ruta Provincial 65 para trasladar de urgencia a dos hermanos de 1 y 4 años que sufrieron graves quemaduras mientras jugaban con una botella de alcohol y un encendedor en Allen. Ambos fueron derivados directamente a la terapia intensiva del hospital Francisco López Lima, en Roca.

El más pequeño presenta quemaduras en el 35% de su cuerpo y el mayor en el 15%. Las llamas alcanzaron sus rostros, aunque los médicos descartaron por el momento afectación en la vía aérea. La situación obligó a activar un operativo de traslado inmediato, con dos ambulancias, motos policiales y patrulleros trabajando de manera coordinada para despejar el camino.

La caravana de ambulancias partió desde Allen y avanzó con sirenas abiertas rumbo a Roca. En el trayecto, efectivos de Seguridad Vial y de la Brigada Motorizada de Apoyo acompañaron el traslado, abriendo paso en cada cruce y dentro de la ciudad para que los chicos llegaran lo más rápido posible al hospital.

De acuerdo con la información que trascendió los dos hermanitos se encontraban jugando en la casa y manipularon una botella de alcohol, sin que la persona que los cuidad lo advirtiera. En un momento dado, tomaron un encendedor lograron hacer fuego, con las consecuencias lógicas. Ambos presetnan quemaduras graves en la cara.