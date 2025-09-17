¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Estaba prófugo desde el fín de semana

Detuvieron a Espinoza, la expareja de Jessica Scarione

De 35 años y madre de cuatro hijos, la mujer fue asesinada a balazos en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. La Policía pudo detener al presunto femicida, Luis Alberto Espinoza, quien tenía denuncias previamente por violencia de género.

Por Redacción

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 19:30
Jessica Scarione fue hallada sin vida en una casilla ubicada sobre la calle El Maíz, entre Papa y La Vid, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén. La mujer, madre de cuatro hijos, presentaba heridas de arma de fuego.

Desde el Ministerio Público Fiscal, confirmaron que Luis Alberto Espinoza fue detenido el miércoles por la tarde en Senillosa.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, había ordenado la búsqueda y posterior detención del sospechoso. Tras ser apresado, fue trasladado para su identificación, revisación médica y posterior ingreso en calidad de detenido.

Además, se espera que este jueves la fiscal formule cargos en su contra.

Noticia en desarrollo.

