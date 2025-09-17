Detuvieron a Espinoza, la expareja de Jessica Scarione

Jessica Scarione fue hallada sin vida en una casilla ubicada sobre la calle El Maíz, entre Papa y La Vid, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén. La mujer, madre de cuatro hijos, presentaba heridas de arma de fuego.

Desde el Ministerio Público Fiscal, confirmaron que Luis Alberto Espinoza fue detenido el miércoles por la tarde en Senillosa.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, había ordenado la búsqueda y posterior detención del sospechoso. Tras ser apresado, fue trasladado para su identificación, revisación médica y posterior ingreso en calidad de detenido.

Además, se espera que este jueves la fiscal formule cargos en su contra.

Noticia en desarrollo.