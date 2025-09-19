Ruta 22: brutal choque de una moto con el guardarraíl en Chichinales

Un grave accidente de tránsito tuvo como protagonista a dos jóvenes de 17 y 20 años que circulaban en una moto 110cc. y terminaron incrustados contra el guardarraíl de la autovía de la ruta Nacional 22, a la altura del barrio Otto Krause, entre Chichinales y Regna.

El siniestro ocurrió pasadas las 13:30 de ayer, en el kilómetro 1.124 de la ruta, cuando los muchachos viajaban en una Motomel de 110 cc rumbo a Villa Regina. Por motivos que todavía no están claros, el conductor perdió el control del rodado y la moto se desvió de la calzada hasta impactar violentamente contra la estructura metálica de contención.

Tras el fuerte choque, la escena fue de desesperación. Vecinos de la zona y automovilistas que pasaban por el lugar en cercanías del puesto aduanero, se detuvieron para auxiliar a los accidentados, mientras se daba aviso de inmediato a los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, ambulancias y personal policial llegó al lugar para asistir a las víctimas, quienes sufrieron heridas de distinta consideración. El tránsito en ese sector de la Ruta 22 se vio reducido mientras se realizaban las tareas de asistencia y se retiraba la moto siniestrada.

La policía trabaja ahora en determinar qué fue lo que provocó que el conductor perdiera el control de la moto. No se descarta que las malas condiciones del asfalto o una maniobra brusca hayan sido determinantes en este grave episodio.