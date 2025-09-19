Conmoción en el Alto neuquino: encontraron muerto a un conocido indigente en la Avenida Argentina

El hallazgo que paralizó a todos

En plena Avenida Argentina, entre las calles Elordi y Belgrano, la vida cotidiana del Alto neuquino se vio interrumpida por una escena inesperada y dolorosa. Un hombre de unos 55 años, en evidente estado de vulnerabilidad, fue encontrado sin vida sobre la vereda. Personal del SAEM dio aviso, al notar que algo no estaba bien.

Minutos después, personal del SIEN llegó al lugar e intentó maniobras de reanimación, pero ya nada se pudo hacer. La noticia corrió rápido y vecinos y comerciantes no podían creer lo que veían.

La investigación en marcha

El cuerpo quedó cubierto con una bolsa mortuoria mientras iniciaba su trabajo el personal de Criminalística, con las pericias correspondientes. Por el momento, las primeras informaciones indican que no se trataría de una escena violenta, aunque todo está bajo investigación.

Agentes de la Policía procedieron a cortar el tránsito en la zona para preservar el lugar y garantizar que se cumplan las tareas de rigor.

Un rostro conocido en el Alto

El hombre, cuya identidad ya fue confirmada por los efectivos, era conocido en el sector. Muchos vecinos lo veían a diario y aseguran que se presentaba, de forma graciosa, como trabajador municipal. Su situación de vulnerabilidad era visible y despertaba la empatía de quienes lo trataban con frecuencia.

Ahora, la justicia busca determinar las causas de su muerte y reconstruir sus últimas horas. El impacto entre quienes lo conocían es profundo: una vida que terminó de manera abrupta, en medio de la ciudad, dejando una mezcla de tristeza, angustia e indignación.