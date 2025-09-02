Detienen a joven acusado del femicidio de Claudia Scrazzolo en Ezeiza

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo este martes a Nicolás Ezequiel Rodríguez, de 19 años, en una vivienda de Valentín Alsina, Lanús. El joven está acusado de ser el autor del femicidio de Claudia Scrazzolo, una mujer de 38 años asesinada el 27 de agosto en su casa del barrio Santa Marta, en Ezeiza.

El día del crimen, familiares alertaron al 911 tras hallar manchas de sangre en la vivienda. Personal de la comisaría 2ª de Ezeiza encontró el cuerpo de la víctima semienterrado en el patio trasero, con múltiples heridas de arma blanca. La autopsia realizada en la morgue judicial de Lomas de Zamora confirmó la causa de muerte.

La investigación, encabezada por la DDI Ezeiza, se enfocó en reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Una menor de 15 años y su pareja, Fernando Ruíz Díaz, de 24, fueron inicialmente indagados, aunque sus testimonios resultaron contradictorios.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes: registraron la llegada a la vivienda de un Peugeot 208 negro y un Fiat Cronos oscuro que funcionaba como Uber. De este último descendió un hombre que minutos después abandonó el lugar. Paralelamente, se constató que desde el teléfono de la víctima se envió un mensaje manipulado para justificar su ausencia laboral.

Con la patente del vehículo, la policía pidió colaboración a Uber, que aportó datos de geolocalización. La investigación condujo a una vivienda en Valentín Alsina, donde finalmente se detuvo a Rodríguez cuando salía del domicilio. Llevaba la misma campera que se observa en las filmaciones del día del crimen.

El caso generó gran conmoción en el barrio Santa Marta. Según relató su hija, fue ella quien descubrió la escena de sangre dentro de la casa y halló el cuerpo de su madre en el patio, envuelto en una sábana y semienterrado.