Milei cancela show en Las Vegas y se enfoca en reuniones oficiales en Los Ángeles

El presidente Javier Milei modificó su agenda en Estados Unidos y decidió cancelar su asistencia al show de Fátima Flórez en Las Vegas, concentrando todas sus actividades en Los Ángeles, donde mantendrá encuentros con empresarios e inversores.

La decisión se produce en medio del escándalo por los audios de su hermana Karina Milei y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y busca priorizar compromisos institucionales y la búsqueda de inversiones para Argentina.

Durante su estadía en Los Ángeles, el mandatario participará de reuniones privadas con representantes de los sectores tecnológico, financiero y energético, con el objetivo de posicionar al país como destino atractivo para capital extranjero.

En paralelo, Milei calificó de “espías” a los periodistas que difundieron los audios, asegurando en redes sociales que buscan desviar la atención de los temas de gestión y que “no están por encima de la ley”.

El regreso del presidente a Buenos Aires está previsto para el viernes, tras participar del cierre de campaña bonaerense en Moreno.