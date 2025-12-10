Las esperadas vacaciones de Jimena Barón llegaron en el momento justo y la llevaron directo a las playas de Brasil, donde disfrutó de unos días de descanso rodeada de su familia. Acompañada por Matías Palleiro, su hijo Momo, el pequeño Arturo y la infaltable presencia de Mari, la artista se mostró auténtica, relajada y profundamente conectada con los suyos. Desde allí, compartió una serie de fotos que reflejaron el clima íntimo y especial del viaje.

El mensaje que publicó Jimena Barón en Instagram, titulado “Gracias a los míos”, fue una carta abierta cargada de emociones. Entre reflexiones y anécdotas, dejó al descubierto la intensidad con la que vive su maternidad y la profunda admiración que siente por sus hijos. Su relato, poético y frontal, se volvió viral entre sus seguidores, que celebraron su sensibilidad.

A Momo, su hijo mayor, le dedicó palabras conmovedoras. Allí confesó el orgullo que le genera verlo enfrentarse sin miedo al mar, pese a que para ella esa inmensidad muchas veces impone respeto. Destacó no solo su destreza física, sino también su enorme capacidad de amar, algo que, según afirmó, conquista a todos los que lo rodean.

En su mensaje, Jimena Barón habló también sobre la disciplina que comparten: el surf. Aseguró que se esfuerza cada día para mejorar y así poder acompañarlo de cerca en una actividad que, juntos, transformaron en un vínculo profundo. Para ella, flotar a su lado en el mar se convirtió en uno de los momentos más significativos de su vida.

El turno siguiente fue para Matías Palleiro, a quien llamó con ternura “su Tarzán”. Allí resaltó su fortaleza, su rol como compañero incondicional y la forma en la que ambos están criando a sus hijos. La actriz expresó cuánto disfruta compartir la vida con él y lo agradecida que se siente por la familia que están construyendo.

Después llegó el homenaje a Arturo, el más pequeño del clan. Jimena Barón describió con humor y adoración su carácter adaptable, su sonrisa constante y la energía luminosa que trajo al hogar. Lo definió como una bendición que le puso “un moño” perfecto a su presente familiar.

La artista también reservó un espacio para agradecer a Mari, la mujer que la acompaña a diario en su casa y en cada viaje. La consideró parte fundamental de su familia y destacó su dedicación, cariño y presencia, calificándola incluso como “madrina oficial”. Un reconocimiento que emocionó a muchos de sus seguidores.

Finalmente, Jimena Barón cerró su mensaje agradeciendo a Dios, remarcando que confía en los tiempos y razones que rigen cada etapa de su vida. Su posteo dejó en claro que este viaje fue mucho más que unas vacaciones: fue un recordatorio de amor, unión y gratitud.