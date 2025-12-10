Luego de que lo hicieran los gremios ATE y UPCN, la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) aceptó la oferta realizada por el Gobierno de Neuquén en relación a la pauta salarial del 2026.

La noticia se dio a conocer ayer por la tarde luego de que, en el marco de asambleas, se decidiera por amplia mayoría respaldar la propuesta del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa.

La propuesta consiste en la continuidad de las actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los primeros dos trimestres del año que viene más una suma de 350.000 pesos no remunerativos ni bonificables durante la segunda quincena de enero.



En las próximas horas, el Gobierno convocará a las autoridades del sindicato en cuestión para sellar el acuerdo paritario de cara a la pauta salarial del año entrante.



El Gobierno provincial ya acordó la pauta salarial del 2026 con la mayoría de los gremios que fueron convocados. El único sindicato que rechazó la propuesta del Ejecutivo fue ATEN, que hará un paro este jueves por tal motivo mientras aguarda una nueva convocatoria a paritarias que aun no llegó.

Con respecto a los reclamos concretos del gremio educativo, los mismos tienen que ver con duplicación del básico docente, que deje de existir el presentismo docente como un plus y que se adhiera al sueldo de base, y que el IPC sea para todo el año y mensualizado y que tome en cuenta los costos de los alquileres, los servicios, los alimentos, etcétera.