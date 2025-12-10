La cocina de MasterChef Celebrity suele regalar momentos divertidos, tensos o emotivos según la noche, pero lo que se vio esta semana dejó a todos con la misma pregunta: ¿entre Ian Lucas y Evangelina Anderson hay algo más que una simple buena onda entre compañeros? Porque si algo quedó claro es que entre ellos la complicidad ya no se disimula… y esta vez se vio frente a todas las cámaras.

El primer indicio estuvo durante el paso de Wanda Nara por la estación de Ian Lucas para ver cómo venía en esta gala de última chance. En medio de la preparación, la conductora decidió llevar la conversación hacia un terreno que el participante no esperaba. Ian contó que suele salir con Maxi López y que, de vez en cuando, Evangelina Anderson se suma a esos planes. Ese simple detalle hizo que Wanda cambiara el eje y se metiera de lleno en su intimidad. De hecho, lo puso contra las cuerdas con la pregunta sobre un posible romance con una compañera: “¿Hubo algo, no?”. Teniendo en cuenta que justo hablaban con Eva ahí presente, las sospechas se encendieron aún más.

Pero si en ese momento las señales eran sutiles, lo que se vio después en la cocina fue directamente un coqueteo en vivo. Evangelina Anderson, que debía preparar un plato con morcilla pero no podía probarlo por ser vegetariana, encontró la solución más elocuente posible. “Yo no voy a probar esto. ¡Venga mi bebé. Iancito, mi amor, vení, vení para acá!”, dijo ante la cámara, mientras hacía un gesto de manos imposible de interpretar como algo casual. La frase no tardó en volverse viral.

Ian Lucas recogió la invitación con una mezcla de sorpresa, picardía y entusiasmo. “Eva me da de probar la comida, ¡el sueño de todo el país! Lo estamos cumpliendo acá”, respondió en su testimonial, dejando claro que entendía perfectamente el grado de intimidad que transmitía la escena. Y así, sin vueltas ni timidez, se dirigió directo a la mesada de Evangelina.

Lo que siguió dejó al público en un estado intermedio entre la ternura y el morbo. Evangelina le acercó la comida a la boca como si la cámara no existiera. Ian probó, sonrió y soltó un “Está buenísimo”, que podría haber cerrado la situación… si Evangelina no hubiera decidido subir la apuesta. “¿Eso solo?, Ian, por favor. Decime algo más. Te estoy dando la papa en la boca”, lo apuró, abriendo un nuevo capítulo en una interacción que ya excede lo estrictamente gastronómico.

En este ida y vuelta quedó plantada una duda que hoy circula con fuerza entre fanáticos del programa, panelistas y redes: ¿hay amor entre ellos o todo es parte del show? Esto sumado al video de ambos besándose en un boliche, es lo que comienza a desasnar el camino para dejar en claro que entre ellos hay algo más que una simple amistad.