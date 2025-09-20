Una investigación llevada adelante por Gendarmería Nacional derivó en el secuestro de marihuana transportada en encomiendas y el posterior hallazgo de un invernadero con más de 180 plantas en la ciudad de Neuquén.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo durante una inspección de rutina a un colectivo de pasajeros que cubría el trayecto entre Neuquén y Chos Malal. Al examinar la bodega del vehículo, un escáner detectó irregularidades en una encomienda. Al ser abierta con autorización judicial, se encontraron dos frascos con marihuana en su interior.

Pocas horas después, un segundo ómnibus con el mismo recorrido fue detenido para un control similar. En su bodega se identificó un paquete con características coincidentes al anterior y con el mismo remitente. Nuevamente, se hallaron dos frascos con cannabis sativa, que totalizaron 227 gramos. Las acciones estuvieron a cargo del Escuadrón 68 Comahue, en el marco de controles realizados sobre la Ruta Nacional N° 22, con intervención de la Justicia Federal.

El avance de la investigación permitió identificar dos domicilios en la ciudad de Neuquén, vinculados a la causa. Con la colaboración de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, se realizaron allanamientos simultáneos. Allí se secuestraron 182 plantas y plantines de marihuana, 226 gramos de cogollos, cannabis triturada, una balanza de precisión, un teléfono celular, documentación de interés y una suma de 807.200 pesos en efectivo.

A partir de lo actuado, la Fiscalía Federal de Neuquén ordenó la clausura preventiva de ambos inmuebles y dispuso que una persona quede supeditada a la causa, la cual se tramita por infracción a la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes. Todo el material incautado permanece bajo custodia judicial mientras continúa la investigación.