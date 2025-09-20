Un violento intento de robo sacudió la tranquilidad de comerciantes cipoleños este viernes por la noche, cuando dos delincuentes ingresaron a una fiambrería a punto de cerrar y se llevaron el dinero de la caja. Lo que no esperaban era la rápida reacción de los vecinos, que no dudaron en salir a la calle tras escuchar los gritos provenientes del local. La tensión creció rápidamente y terminó con uno de los asaltantes golpeado y reducido en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 22:45, en la fiambrería ubicada en calle Esquiú casi esquina Aníbal Troilo. El comercio estaba con las persianas casi bajas cuando los dos ladrones irrumpieron violentamente. Dentro del local aún quedaban empleadas, quienes no pudieron evitar el robo, aunque lograron pedir ayuda.

Alertados por los gritos y movimientos sospechosos, varios vecinos salieron de sus casas y se enfrentaron con los delincuentes mientras intentaban escapar.

Uno de ellos, de 35 años, fue interceptado, golpeado y entregado a la Policía minutos después. El otro logró huir, aunque ya fue identificado por las autoridades. “El sujeto está a disposición de la Justicia y el segundo ya tiene pedido de captura”, informó el subcomisario Patricio Mustari, jefe de la Unidad 79.