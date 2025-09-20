Rompió la vidriera, robó dinero y hasta la bici del sorteo de la panadería

Un robo insólito sacudió la madrugada del sábado en Cipolletti. Cerca de las 4, un llamado al 911 alertó sobre daños en una panadería ubicada en calle Primeros Pobladores, entre Esquiú y Rotary Internacional. Cuando los efectivos de la Subcomisaría 79 llegaron al lugar, encontraron la vidriera destrozada y la caja registradora tirada en el suelo, completamente vacía.

La encargada del local confirmó que además del dinero, los ladrones se habían llevado un objeto muy particular: una bicicleta que estaba en exposición y que iba a ser sorteada entre los clientes.

Tras recolectar datos en la zona, los uniformados se dirigieron a una vivienda en calle Esquiú, donde vecinos habían visto a un joven ingresar con una bicicleta. Allí los padres del menor terminaron entregando el rodado, aunque con el asiento faltante.

La bicicleta fue secuestrada como prueba y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el insólito episodio dejó a la vista cómo un sorteo terminó siendo frustrado por un robo callejero.