Vendían droga a metros de tres escuelas en San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes, la Policía de Neuquén desbarató una boca de expendio de drogas que funcionaba a metros de tres establecimientos educativos. El operativo dejó al descubierto la impunidad con la que se movían los vendedores, instalados en pleno corazón de un barrio donde todos los días transitan niños, adolescentes y familias.

El allanamiento se realizó el 20 de septiembre en el barrio Chacra 30, sobre calle Cerro Caracol. Allí se encontraron 33 gramos de marihuana compactada, varios cogollos de cannabis, restos de cocaína, más de medio millón de pesos en efectivo y distintos elementos utilizados para fraccionar y vender la droga.

El lugar operaba a escasos metros del CDI Aitue, el CIC Cordones del Chapelco y la Escuela Primaria N° 359. También cerca de espacios recreativos que usan los vecinos del barrio.

El procedimiento fue llevado adelante por la División Antinarcóticos Zona Sur, con apoyo de 12 efectivos, vehículos de la fuerza y la intervención del fiscal Gastón Ávila. El despliegue permitió no solo asegurar la vivienda sino también dejar un mensaje claro: estos focos delictivos no tendrán espacio en los barrios.

Desde la Dirección Antinarcóticos remarcaron que cada operativo busca proteger a la comunidad y, especialmente, a la niñez. “Este es un paso fundamental para garantizar la seguridad de quienes asisten a las escuelas cercanas”, señalaron.

El gobierno provincial acompaña estas acciones dentro de su plan integral contra el narcotráfico, que no solo incluye la investigación y detención de quienes venden drogas, sino también la demolición de los puntos de venta. Una medida que apunta a cortar de raíz la instalación de estos kioscos del delito en los barrios.

.