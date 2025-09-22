Intentó sacar fotos de una casa custodiada en Centenario y empujó a una mujer policía

El lunes 22 minutos antes del mediodía, un hombre de 42 años llegó hasta una casa ubicada en la calle Puerto Argentino de Centenario, la cual permanece clausurada y con consigna policial en el marco de una investigación por narcocriminalidad.

Allí comenzó a sacar fotografías del frente del domicilio, pese a la prohibición vigente.

Agresión a una mujer policía

Cuando una efectiva policial intentó identificarlo, el sujeto se resistió y la empujó. Según consta en el parte, le dijo: “sos una pelotuda y no tenés ni idea de quién es ese lugar”, para luego continuar con insultos y darse a la fuga.

Intervención de la Comisaría 52

Motoristas de la Comisaría 52 fueron alertados de lo ocurrido y lograron interceptarlo minutos más tarde sobre la calle Elías Sapag, en la Manzana 223. Allí fue demorado y trasladado a la dependencia policial.

Se le inició una causa por atentado a la autoridad.

Antecedentes del demorado

De acuerdo a fuentes policiales, el hombre tiene domicilio en Centenario y cuenta con varios antecedentes delictivos.