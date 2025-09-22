El Limay se volvió una trampa: rescataron a siete personas y dos perros varados en una isla

La tranquilidad del domingo en la ribera del Limay se transformó en un verdadero operativo de emergencia cuando cinco adultos, dos niños y dos perros quedaron atrapados en una isla a la altura de calle Tronador. El fuerte viento les impidió regresar en la canoa con la que habían salido y la situación derivó en un rescate contrarreloj.

Guardavidas municipales tuvieron que intervenir con una moto de agua para sacar al grupo alrededor de las 16. La postal dejó más que preocupación: volvió a encender la indignación por la facilidad con que un paseo “inofensivo” puede terminar en una situación límite, que demanda personal especializado, equipos y exposición al peligro.

En diálogo con la radio AM550, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó el operativo y advirtió sobre los riesgos de ingresar al río sin evaluar el clima ni las condiciones de navegación.

Se trata de una isla ubicada en la margen sur del río, y que pertenece a la provincia de Río Negro, según informó Baggio.

El episodio reavivó las críticas: mientras algunos se aventuran sin medir consecuencias, otros deben poner el cuerpo para resolver emergencias que podrían evitarse.

"Un buen número" en los controles de alcoholemia

Durante el fin de semana de la Primavera y del Estudiante, el municipio realizó fuertes controles de alcoholemia y de circulación, como cada año para estas fechas festivas y de cambio de clima.

Según informó Baggio, hubo operativos viernes, sábado y domingo con “buen comportamiento general”, aunque igualmente, secuestraron 22 vehículos y detectaron 15 alcoholemias positivas.