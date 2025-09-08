Neuquén amplía el Paseo Costero con un nuevo tramo junto al río Limay

El Paseo Costero de Neuquén sumó un nuevo tramo de tres kilómetros a la altura del Club Independiente, con obras que incluyeron defensas hídricas, bicisenda y senda peatonal. El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, quienes destacaron la importancia del proyecto para el desarrollo de la capital.

Durante la inauguración, Figueroa señaló que inaugurar obras públicas en este contexto “es un motivo de orgullo, ya que no ocurre en otras partes de la Argentina”. El mandatario subrayó además el trabajo conjunto con el municipio, que impulsa proyectos para fortalecer la relación de la ciudad con el río Limay.

El gobernador también valoró la gestión municipal de Mariano Gaido, a la que calificó como clave para transformar a Neuquén capital en una ciudad moderna y vinculada al turismo. “El Paseo Costero cambia la cara de la ciudad y la hace más atractiva para vecinos y visitantes”, afirmó Figueroa.

Por su parte, el intendente remarcó que los nuevos tres kilómetros se suman a los más de 30 ya existentes del Paseo Costero, consolidando un circuito recreativo y ambiental de referencia en la región. Además, recordó que la obra se inauguró en el marco de la semana aniversario de la ciudad.

Gaido informó que la última etapa del proyecto ya está licitada e incluye cinco kilómetros adicionales, con una inversión superior a los ocho mil millones de pesos. El financiamiento proviene de fondos municipales generados a partir del superávit, lo que permitió avanzar sin recurrir a endeudamiento externo.

Finalmente, el intendente destacó que el plan estratégico entre la provincia y el municipio busca impulsar una nueva economía para la capital, promoviendo el turismo y el cuidado de los recursos naturales. “Neuquén tiene ríos hermosos y el Paseo Costero los pone en valor como patrimonio de toda la comunidad”, concluyó.