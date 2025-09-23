¡Increíble! Un colectivo no frenó, destrozó a nueve autos en plena hora pico y todo quedó filmado

La mañana de este martes se convirtió en un verdadero infierno para quienes circulaban por la avenida General Paz. Un micro que iba sin pasajeros no frenó y terminó arrollando a una fila de autos, generando un choque múltiple que involucró a nueve vehículos.

La escena, ocurrida a la altura de la avenida Del Libertador en sentido al Río de la Plata, dejó imágenes impactantes captadas por una cámara de seguridad. En el video se ve cómo el colectivo avanza y provoca el desastre que paralizó por completo el tránsito en la zona.

Aunque las primeras versiones oficiales señalan que no hay heridos graves, el susto y la indignación se multiplicaron entre los automovilistas, que quedaron atrapados durante horas en medio de un operativo gigante de la Policía y el SAME.

Mientras se intenta determinar por qué el micro no frenó, la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿cómo puede pasar algo así en plena General Paz, la autopista más transitada del país?