Un adolescente de 15 años resultó herido por dos disparos este martes en la vía pública de Melchor Romero, en el partido de La Plata, en un episodio relacionado con un enfrentamiento entre personas con antecedentes delictivos.

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles 141 y 45, cuando vecinos alertaron al 911 tras encontrar al joven tirado en la calle con heridas de arma de fuego. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas localizaron a T.V., consciente, con dos lesiones: una en el glúteo derecho y otra en el hombro del mismo lado, esta última con orificio de entrada y salida.

En el lugar, se encontró un revólver calibre 32 largo, un cargador de pistola 9 mm con municiones y una vaina servida. Según los testimonios de los vecinos, el arma estaba en poder del propio menor herido.

El adolescente fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado al Hospital Alejandro Korn, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Fuentes policiales indicaron que el hecho está vinculado a un enfrentamiento entre personas “de mal vivir” con conflictos antiguos. La causa, caratulada como “Abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito”, está a cargo de la UFI N°2 de La Plata, bajo la supervisión de la fiscal Betina Lacki.

Adolescente baleado en Melchor Romero.

El menor presenta antecedentes judiciales recientes por robo, robo agravado y tenencia de vehículos adulterados. Además, está siendo investigado por un robo en poblado y en banda iniciado en marzo de este año.

Los oficiales del Grupo Táctico Operativo continúan con el relevamiento de cámaras y la toma de testimonios para esclarecer el episodio y determinar si participaron otras personas en la balacera.