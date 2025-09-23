Otra vez la Ruta 7: un motociclista hospitalizado tras chocar contra una camioneta petrolera en la rotonda de Zanon

La Ruta 7 volvió este martes, a ser escenario de un choque, entre una camioneta Ford Transit y una motocicleta Honda XR, que terminó tendida en el medio de la calzada. Por este hecho el conductor del rodado menor terminó trasladado al hospital por personal del SIEN, con lesiones leves. Fue en la rotonda de Zanon y hay demoras.

Según explicaron desde el Móvil de AM550, El choque fue cerca de las 6:10 de este martes, cuando la camioneta tomó la rotonda y no vio al motociclista, que circulaba por el carril interior y quedó en un punto ciego para el chofer de la camioneta.

Según explicó el conductor, no pudo advertir la presencia de la motocicleta, que terminó chocando contra la puerta de la camioneta.

El conductor de la moto, un hombre de 38 años que volvía de trabajar y se dirigía hacia su casa, fue trasladado a un hospital, en tanto los dos hombres que viajaban a bordo de la camioneta salieron ilesos. Son empleados petroleros, y estaban camino a su trabajo, rumbo a la localidad de Añelo.

En el lugar trabajó personal policial y del SIEN. El sector tiene importantes demoras y pidieron precaución ya que la moto seguía tendida en el suelo y quedó un solo carril habilitado, por lo que quienes ingresen a la misma, se encontrarán con el personal trabajando.