Un canal de riego desbordado generó grandes problemas en el sector entre Calle 14 y Ruta 7 de Vista Alegre, este miércoles al mediodía. El agua inundó la zona y tuvo que intervenir Bomberos Voluntarios de Centenario para que no ingrese a las casas de las familias que viven en el lugar.

Patricio Álvarez, Jefe de Bomberos de Centenario, informó que se presentó una situación en un canal secundario de agua que alimenta el riego de las chacras que están en la zona de Calle 14 y el sector del Dique Ballester.

“El agua inundó algunos sectores de zonas rurales de Vista Alegre e incluso estuvo cerca de ingresar a algunas de las casas. Por esa razón fuimos convocados por la Municipalidad para poder darles una mano”, señaló Álvarez.

El trabajo de Bomberos consistió en bombear el desborde para bajar el nivel de agua al canal. “Ya lo logramos”, contó Álvarez, desde el lugar; y agregó: “Ya bajó casi 30 centímetros y estamos esperando que baje un poco más”.

Mientras se llevaban a cabo estos trabajos, también cortaron la alimentación de la compuerta. En tanto, los trabajos continuarán este jueves, ya que “aparentemente el canal está tapado parcialmente en el sector de un caño que cruza la Ruta 7”.

Álvarez informó que por suerte las familias del lugar no tuvieron que lamentar pérdidas materiales. “Tuvieron agua en la puerta de su casa, pero no entró”, señaló. Mientras se llevaban a cabo los trabajos, permaneció cortada la Ruta 7, pero fue liberada cerca de las 14.

“Mañana va a trabajar personal del Municipio para solucionar el problema de la obstrucción parcial del canal. Lo quieren limpiar por completo para que no haya problemas en plena temporada de riego”, explicó.