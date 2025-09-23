Indignante: volvieron a destrozar las SiBici en Neuquén

La violencia contra el sistema público de bicicletas SiBici en Neuquén parece no tener freno. Este martes, a pocos minutos de ser reinstaladas en la estación de Avenida Olascoaga y las vías del tren, varias unidades fueron vandalizadas por desconocidos, lo que obligó nuevamente a retirarlas de circulación.

El hecho generó indignación, ya que la semana pasada la misma estación había quedado inutilizada por daños similares y recién este martes había vuelto a funcionar tras los trabajos de reparación realizados por la Municipalidad.

El sistema, pensado como una alternativa de movilidad sustentable para vecinos y turistas, enfrenta serios problemas de seguridad. Según confirmaron desde el municipio, los ataques afectaron el sistema de anclaje y los piñones que aseguran las bicicletas a las estaciones. Por ese motivo, se decidió retirar temporalmente todas las unidades para su revisión y reforzar las medidas de protección.

A pesar de la seguidilla de hechos vandálicos, el rastreo por GPS permitió recuperar algunas bicicletas que habían sido sustraídas. Desde la comuna aseguraron que el servicio volverá a estar disponible en los próximos días, mientras tanto siguen en circulación algunas de las viejas unidades verdes, pertenecientes a versiones anteriores del programa.

Con los reiterados ataques, la Municipalidad analiza implementar nuevas estrategias de seguridad para proteger un servicio público que nació con el objetivo de ofrecer una alternativa segura, accesible y amigable con el ambiente, pero que se encuentra en el centro de una preocupante ola de vandalismo.