Una tarde de extrema tensión y violencia se vivió este martes en la ciudad de Centenario, cuando un enfrentamiento entre familias derivó en una balacera que dejó como saldo un efectivo policial herido y un perro baleado. El incidente ocurrió cerca de las 17:30 en la intersección de las calles Formosa y Caleta Olivia, y generó pánico entre vecinos, estudiantes y trabajadores que se encontraban en la zona.

Según informaron fuentes policiales, un agente recibió un disparo en uno de sus brazos, con orificio de entrada y salida. Fue asistido de inmediato por personal del SIEN y trasladado al Hospital Natalio Burd, donde recibió atención médica. El caso activó un fuerte operativo de seguridad, en el que intervinieron patrulleros de las comisarías 5ª y 52ª, con más de 20 efectivos que coparon el sector.

De acuerdo a información publicada por Centenario Digital, además del herido, se registraron al menos cuatro personas demoradas y un perro resultó herido por un disparo. Este último hecho quedó registrado en video y, según se investiga, habría sido producto de un disparo accidental efectuado por una mujer policía. El caso está siendo analizado por Asuntos Internos de la Policía para determinar responsabilidades.

Un arma tumbera y municiones

Cerca de las 20 horas, personal de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II realizó un allanamiento de urgencia autorizado por la fiscalía, en busca de armas y elementos vinculados al enfrentamiento. Según trascendió, en uno de los domicilios allanados se halló un arma de fabricación casera (tumbera) y municiones. La fiscal Guadalupe Inaudi supervisó en el lugar junto a jefes policiales.

Todo el episodio ocurrió mientras operarios trabajaban en la obra de reparación de la calle Formosa y estudiantes de escuelas cercanas regresaban caminando a sus hogares. El temor se apoderó del barrio, donde vecinos realizaron llamados desesperados alertando por los disparos. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.