“Fue una venganza narco”: revelan detalles del triple femicidio en Florencio Varela

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó este miércoles una conferencia de prensa donde confirmó la identidad de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza y halladas asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela.

“Convocamos esta conferencia de prensa para comunicar que hemos encontrado, lamentablemente, sin vida, los cuerpos de Morena, de Brenda y de Lara, las tres chicas que estábamos buscando desde el día sábado”, afirmó el funcionario.

Alonso detalló que las víctimas fueron engañadas por una banda transnacional de narcotráfico, creyendo que iban a participar de un evento al que habían sido invitadas. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, señaló.

Según explicó el ministro, la camioneta en la que fueron trasladadas las jóvenes recorrió La Matanza, Lomas de Zamora y Florencio Varela, y estaba adulterada, lo que evidenciaba la premeditación del crimen. La Policía pudo reconstruir el trayecto gracias al análisis de los teléfonos celulares de las víctimas y al monitoreo de cámaras de seguridad.

El hallazgo de los cuerpos se produjo entre las dos y tres de la madrugada del miércoles, enterrados en el jardín de la vivienda. Los peritos identificaron a las jóvenes mediante señas particulares, tatuajes y vestimenta, y notificaron a sus familiares durante la mañana.

En el lugar se detuvo a cuatro personas, entre ellas el dueño de la casa, a quien Alonso señaló como responsable principal: “Es quien tiene a tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa. O sea que tiene una responsabilidad muy importante”. La camioneta utilizada fue encontrada incinerada a cien metros del lugar.

El ministro enfatizó que se trató de un asesinato premeditado y profesional. “El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato. Las chicas fueron asesinadas el propio viernes, entre las once y las doce de la noche”, explicó.

Según la investigación, la organización narco tendría su comando operativo en barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, con puntos de venta en el sur del conurbano bonaerense. Alonso agregó: “Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales y autores intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco”.

El ministro aclaró que, por el momento, el móvil exacto aún no se determinó, pero enfatizó que la estrategia fue minuciosa y planificada para engañar a las víctimas y llevarlas a un lugar donde serían asesinadas. La causa avanza bajo secreto de sumario, en coordinación con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), con el objetivo de desmantelar toda la estructura responsable del crimen.