El ex juez Fernando Pinos Guevara, quien estuvo a cargo de la investigación del triple crimen con sello narco, denunció haber sido víctima de amenazas y hechos intimidatorios contra él y su familia. En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, el magistrado afirmó: “Tengo miedo”.

Según explicó, el primer episodio ocurrió el 2 de noviembre, mientras que el segundo tuvo lugar durante la Nochebuena. Para Pinos Guevara, ambos hechos están directamente vinculados a su desempeño judicial en causas sensibles contra organizaciones narcocriminales.

El asalto armado en la vía pública

Pinos Guevara relató que el primer hecho sucedió cuando regresaba con su familia de una fiesta de 15. Alrededor de las 6 de la mañana, al detenerse para guardar su camioneta, apareció un vehículo que circulaba a contramano con cinco hombres, de los cuales tres estaban armados con pistolas calibre 9 milímetros.

Uno de los delincuentes lo abordó y le apoyó el arma en la sien, mientras los demás se dirigieron hacia el vehículo donde estaban su esposa, su suegra y sus hijos.

Intimidación directa a la familia

El ex juez indicó que le sustrajeron las llaves del auto y su teléfono celular. Al pedir que permitieran bajar a sus hijos, volvió a ser apuntado, esta vez en la nuca. Finalmente, los niños entregaron sus teléfonos hasta que otros vehículos pasaron por la zona, tocaron bocina y los agresores huyeron.

La camioneta fue recuperada horas más tarde en el barrio Fuerte Apache, aunque los celulares no fueron encontrados.

El segundo ataque: mensaje intimidatorio en Nochebuena

El segundo episodio ocurrió durante la Nochebuena, cuando la familia se ausentó de su domicilio para celebrar en una casa de fin de semana. Al regresar, encontraron la vivienda completamente revuelta.

“Se llevaron una consola de mi hijo y otros objetos sin tanto valor”, señaló Pinos Guevara, quien remarcó que el objetivo no parecía ser el robo.

Objetos de valor ignorados

Entre los elementos que llamaron la atención, mencionó que los intrusos abrieron una urna con cenizas, tiraron un reloj de oro y una caja fuerte, sin llevarse objetos de alto valor económico. “La idea no era robar nada, sino que querían que sintamos pánico. Nos dejaron un mensaje”, sostuvo.

Custodia policial y pedido a las autoridades

Desde este miércoles, el ex magistrado cuenta con consigna policial en su domicilio. En ese marco, pidió a las autoridades que la medida no sea retirada.

“La seguridad de mi familia es mi prioridad y está en grave riesgo”, afirmó, y agregó que espera que la custodia se mantenga más allá de la exposición pública del caso.

El trasfondo: el triple crimen con sello narco

Pinos Guevara consideró que su participación en la investigación por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez generó consecuencias, pese a que también intervino en otros expedientes vinculados al narcotráfico.

“Esta situación ya la venía presumiendo hace unos meses. Sospechaba que nos podía pasar algo y finalmente se confirmó”, concluyó.