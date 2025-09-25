Horror en la Escuela del Valle: alumno de 9 años recibió tres puntazos de un compañero

En un colegio privado de Roca, un alumno de 9 años terminó con tres puntazos en el pecho y la espalda. Un compañero lo atacó con un tenedor en el interior del establecimiento, cuando debían ser observados por los profesores y el resto del personal. El hecho generó indignación en la familia de la víctima, no sólo por lo que un ataque así podría haber producido, sino en la forma en la que se comunicaron con ellos para pedriles que le trajeran "una chomba del uniforme limpia porque se había manchado con sangre".

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes. Según las versiones de uno de los padres, el chico hablaba con su maestra y de repente fue abordado por otro compañero, fuera de si, quien comenzó a insultarlo y con un tenedor empezó a asestar puntazos con un tenedor, de los que utilizan para el almuerzo. De acuerdo con el relato, se lo clavó dos veces en el pecho y una tercera vez en la zona de la espalda, cuando la víctima ya estaba en el piso.

Uno de los puntazos fue por arriba de la tetilla y el otro abajo

Ante la sorpresa de todos, las autoridades del colegio llamaron inmediatamente al padre de la víctima. Lo extraño fue que en la comunicación le solicitaron, sin rodeos, que le lleve otra chomba del uniforme, porque "se había manchado con sangre". Recién cuando llegó al establecimiento, ubicado en ruta 22 y Jujuy de Roca, se enteró que su hijo había sido víctima de una brutal agresión. La zona donde quedaron marcados los dientes del tenedor es compleja porque según los especialistas médicos, en caso de que los puntazos hayan sido más profundos podrían haber perforado un pulmón o una arteria. Lo que evidencia la gravedad del hecho y que no se trata de un simple raspón.

Fueron los propios compañeros y alumnos de los otros cursos los que les contaron a sus padres lo que había sucedido dentro de un aula de cuarto grado, sin que el resto de la comunidad educativa tenga noticias certeras por parte de las autoridades de lo que había ocurrido puertas adentro en horario de clases. Ante la indignación de muchos, y recién después de que la noticia se hizo pública, desde la institución prometieron que en las próximas horas emitirían un comunicado al respecto. Lo cierto es que la actividad en ese curso continuó durante los días posteriores sin inconvenientes.