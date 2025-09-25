Otra vez el terror en Unión de Mayo: motos al límite, burlas a los vecinos y una noche que pudo terminar en tragedia

La paz del Parque Lineal del barrio Unión de Mayo fue arrasada este miércoles por la noche, cuando un grupo de al menos 30 motociclistas se adueñó del espacio público con ruidos ensordecedores y maniobras temerarias.

Los jóvenes no sólo generaron un clima de miedo con “willys” y aceleradas "al corte", sino que además se jactaron de sus acciones en redes sociales. Los vecinos, desesperados, intentaron frenar la situación, pero la respuesta fue burlas y más provocaciones: los motociclistas aceleraron aún más sus vehículos en señal de desafío.

La tensión creció al punto de un enfrentamiento directo, pero la llegada inmediata de la Policía y personal de Tránsito Municipal logró dispersar a los jóvenes y devolver la calma, evitando que el episodio terminara en una tragedia.

"Hubo piñas, patadas, otra vez, y la verdad es que da bronca, porque si no atacan a vecinos, atacan a la Policía y a los equipos de Tránsito", contó indignado Gustavo Ancafil, el presidente de la comisión vecinal del barrio Unión de Mayo en diálogo con AM550.

El operativo concluyó con una persona demorada, 32 motos y un auto secuestrados, todo a disposición del Juzgado de Faltas.

"Había más de 70 motos en total. La verdad que da impotencia", dijo Ancafil, angustiado. "Fue algo desconocido y triste, chicas jóvenes, mujeres, invitando a pelear a las vecinas. a una abuela, vinieron preparados para eso. el momento es muy fuerte".

Cansados de vivir en un barrio donde el ruido y la inseguridad se repiten noche tras noche, los vecinos exigieron una reunión urgente con las autoridades municipales y de seguridad. Reclaman medidas firmes para que no vuelvan a ser rehenes de quienes convierten el espacio público en una pista de descontrol.

"Yo entro a las 6 de la mañana a trabajar, necesitamos dormir, estos jóvenes que no laburan", opinó el vecinalista, y manifestó preocupación: "nos preocupa mucho si no hacemos nada de cara al comienzo del verano".