En un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y realizado en el auditorio de la Casa de Gobierno, Neuquén puso en marcha este lunes el modernizado Código Procesal Civil y Comercial, reforma aprobada este año por la Legislatura que permitirá el acceso a la Justicia mediante procesos ágiles y utilización de nuevas tecnologías para acortar plazos.



En su discurso, el Gobernador manifestó: “Hoy es un día histórico para Neuquén, no podíamos terminar el año sin promulgar esta ley. Es un día que me llena de satisfacción. Cuando uno dice que la Provincia evoluciona, lo hace en temas concretos, y este es uno de ellos. El vínculo y el trabajo generoso llevado por los tres poderes del Estado comenzó a inicios del 2025. Esta reforma se logró a partir de la energía de nuestra gente, de cómo trabajó en cada rincón del territorio, tomando la decisión de dividir el área en siete regiones”.



Además señaló: “Este es el primer código adversarial que tenemos en el país en materia civil y comercial, y habrá un Código de Familia nuevo que se terminará en los próximos meses. Acá quiero destacar el trabajo de la Justicia, se visibilizó la participación de la ciudadanía para saber qué quiere. Vamos a reformar muchas cosas, habrá un cambio en el trabajo que tienen que hacer los abogados. El Estado no debe basarse en impulsos, sino en estadísticas, en estudios, en lo que necesitan las personas”.



Luego de eso, el mandatario patagónico habló con los medios presentes en el lugar: “Es un acto histórico, son cambios que la sociedad está demandando y que van a beneficiar la forma de vida que tenemos cada uno de los neuquinos. Cambia la relación civil, comercial y también lo que tiene que ver con los juicios de familia. Tener la posibilidad de que haya juicios más modernos en donde las partes puedan aportar las pruebas, en donde el juez conserva esa independencia, tener la posibilidad de adecuarnos a lo que se vive hoy, donde tiene participación la tecnología y las redes sociales. Es un código muy moderno que va a marcar un cambio en la Argentina y que va a tomarse como antecedente para la reforma que se hará a nivel nacional. Los neuquinos lo hicimos primero que todos una vez más”.



Sobre la misma línea, el Gobernador indicó: “La Inteligencia Artificial permite optimizar el tiempo de la Justicia, que será más rápida, se aceleran plazos en las sucesiones, cumplimientos de contratos, medios de prueba digitales, es un paso importante. Difamaciones en redes sociales también, y se podrá actuar con mayor facilidad sobre eso. Lo vemos con mucho orgullo, ha sido escuchado en todas las regiones de la Provincia. Es una reforma del Estado que acerca mucho la Justicia a la gente. Contempla todos los casos, quienes puedan tener acceso a internet y quienes no. Las notificaciones son online, hay un tema importante que tiene que ver con litigar sin gasto, esto es eliminar un proceso para que jueces puedan estar enfocados en otros temas. Esto va a mejorar los plazos para obtener justicia”.



Finalmente, Rolando Figueroa hizo un breve repaso de lo que fue el 2025: “Fue un buen año creo y lo estamos terminando con una buena acción, de Estado y que perduran en el tiempo. Hacer evolucionar el Estado en función de lo que reclama la gente. Se sabe el rumbo que se tiene, pudimos asentar la venta de producción en distintos puntos del continente, mejoramos la pobreza, el empleo, el Estado está más ordenado, cerramos todos los acuerdos salariales con los gremios, saber cuándo empiezan las clases, tuvimos representantes en el Congreso, y pesan sus opiniones. Vamos a posicionarnos con una mirada muy neuquina, es la forma en que nos situamos. El Presupuesto es una herramienta de gobernanza que no estaba presente y que había que darla. Manifestamos cuando no estamos de acuerdo con puntos en particular, la posición siempre va a ser lo que ofrecimos en las elecciones”.



Lo que logramos con las represas fue muy importante, nosotros empezamos sin estar sentados en la mesa, pusimos puntos que consideramos que faltaban teniendo en cuenta que debían concesionarse por el Estado nacional. Logramos regalías deben liquidarse al 100% del valor, cuanto antes era al 33%. Otro punto es solicitarles en especies y con un crecimiento año a año. El financiamiento para ver qué obras se necesitan. El canon de agua queda a una alícuota del 2%, siendo que es un recurso provincial”, cerró.



